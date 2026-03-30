Konya’da dev ekran kuruluyor! Milli maç heyecanı bu meydanda yaşanacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın bugün Kosova ile oynayacağı kritik karşılaşma için vatandaşları Zindankale'de kurulacak dev ekranda buluşmaya davet etti.
MİLLİ TAKIMIN RAKİBİ KOSAVA
A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak. Turnuva süreci açısından büyük önem taşıyan mücadelede alınacak sonuç, ay-yıldızlı ekibin gelecekteki yol haritasını doğrudan etkileyecek.
ZİNDAKKALE'DE DEV EKRAN KURULUYOR
Milli heyecanı birlikte yaşamak isteyen futbolseverler için Zindankale'de dev LED ekran kurulacak. Vatandaşlar, bu önemli karşılaşmayı hep birlikte izleyerek milli takıma destek verecek.
TÜM VATANDAŞLARA DAVET
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar bu coşkuya ortak olmaya davet edildi.
TÜRKİYE-KOSAVA MAÇI KONYA'DA NEREDE İZLENECEK?
Yer: Zindankale LED Ekran Tarih: 31 Mart Saat: 21.45
Önemli Not:
