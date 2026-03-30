Uşak Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması: Başkan dahil 9 şüpheli tutuklandı
Uşak Belediyesi’ne yönelik ’rüşvet’ soruşturması kapsamında emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında belediye başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin gün içerisinde İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Diğer yandan sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 13 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
GÖZALTI SAYISI 17'YE ÇIKTI
Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Uşak'ta 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 17'ye ulaştı.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerden Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy, Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Bugün gözaltına alınan 4 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
