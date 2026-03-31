GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,502 TL
EURO
50,937 TL
STERLİN
58,885 TL
GRAM
6.665 TL
ÇEYREK
11.608 TL
YARIM
22.949 TL
CUMHURİYET
45.031 TL
GÜNCEL Haberleri

NEÜ Küresel Akademik İş Birliğini güçlendirmeye devam ediyor

Bekir Turan
İnternet editörü
NEÜ Küresel Akademik İş Birliğini güçlendirmeye devam ediyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), uluslararası strateji hedefleri doğrultusunda Özbekistan’ın önde gelen eğitim kurumlarından Taşkent Beşeri Bilimler Üniversitesi ile Akademik İş Birliği Protokolü imzaladı.

Taşkent Beşeri Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kahramon Sabirov ve beraberindeki heyet, Necmettin Erbakan Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi. NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, iki kurum arasında eğitim, araştırma ve yönetim alanlarını kapsayan iş birliği anlaşması yapıldı. 

Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda her iki üniversitenin tanıtım filmleri izlenerek sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca iş birliği faaliyetleri ve potansiyel imkanlar değerlendirildi; öğrenci ve personel değişimi, ortak bilimsel yayınlar hazırlanması, ortak diploma programlarının düzenlenmesi ve diğer olası iş birliği konularında fikir alışverişinde bulunuldu. 

(Bekir Turan)

 

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
