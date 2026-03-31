Konya’da Hububat sektörü buluşuyor

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) tarafından düzenlenen “Hasat Öncesi Hububat Kongresi”, 2026 yılında Konya’da gerçekleştirilecek. Tarım ve hububat sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getirecek kongreye, Konya Ticaret Borsası ev sahipliği yapacak.
3-4-5 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek kongre, Konya'daki Bayır Diamond Hotel'de gerçekleştirilecek. Hasat öncesi dönemde yapılacak değerlendirmelerle sektörün mevcut durumu ele alınacak, üretim, verimlilik ve piyasa beklentileri masaya yatırılacak.
Sektörün Nabzı Konya'da Tutulacak
Hububat üreticileri, sanayiciler ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek kongrede; tarımsal üretim, iklim koşulları, arz-talep dengesi ve fiyat politikaları gibi kritik başlıkların görüşülmesi bekleniyor. Türkiye'nin hububat üretiminde önemli bir yere sahip olan Konya'da yapılacak organizasyon, sektör açısından büyük önem taşıyor.
Güçlü Sponsorluk Desteği
Kongrenin ana sponsorları arasında Ziraat Bankası ve Erser Grup yer alıyor. Sponsorluk desteğiyle birlikte organizasyonun geniş katılımlı ve verimli geçmesi hedefleniyor.
Tarımın Geleceği Masaya Yatırılacak
Hasat öncesi dönemde yapılacak bu önemli organizasyon, hem üreticiler hem de sektör paydaşları için yol gösterici nitelikte olacak. Kongrede alınacak karar ve değerlendirmelerin, önümüzdeki dönemde hububat piyasasına yön vermesi bekleniyor.
