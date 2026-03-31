Sektörün devleri Antalya’da buluşuyor: ExpoHunt 2026 için geri sayım başladı!

Antalya, 30 Nisan – 03 Mayıs 2026 tarihlerinde av ve doğa sporları ve ticaretin kalbinin attığı merkez olmaya hazırlanıyor. Torhan Event Office ve GeoExpo Fuarcılık güç birliğiyle düzenlenen “ExpoHunt Antalya“, ANFAŞ Fuar Merkezi’nde sektörün ticaret hacmini büyütecek dev bir organizasyonla kapılarını açıyor.

Doğa tutkunlarının ve sektör profesyonellerinin merakla beklediği büyük buluşma için geri sayım başladı. Av tüfekleri, outdoor ve doğa sporları alanında bugüne kadar sayısız başarılı bayi toplantısı, festival ve organizasyona imza atan Torhan Event Office, sahadaki derin tecrübesini fuar alanına taşıyor. GeoExpo Fuarcılık iş birliğiyle hayata geçirilen ExpoHunt Antalya, sektörün yeni ticaret üssü olma vizyonuyla katılımcılarını bekliyor.

Sektörün İhtiyaçlarından Doğan Bir Vizyon

Klasik fuar anlayışının ötesine geçmeyi hedefleyen ExpoHunt, "Sadece bir fuar değil, ticareti destekleyen bir platform" mottosuyla yola çıkıyor. Organizatör ekip, yıllar boyu düzenledikleri etkinliklerde sektördeki eksiklikleri bizzat gözlemleyerek, katılımcıların doğrudan sonuç odaklı iş birlikleri kurabileceği bir yapı kurguladı. Fuar, gerçek müşteri hedefli stratejisiyle hem katılımcı firmalara hem de ziyaretçilere maksimum verim vaat ediyor.

TOBB Güvencesi ve Kurumsal Güç Birliği

Organizasyonun resmiyet ve güven ayağını, TOBB fuar yetki belgesine sahip olan GeoExpo Fuarcılık üstleniyor. Torhan Event Office'in sektörel uzmanlığı ile GeoExpo'nun profesyonel fuarcılık disiplini, ExpoHunt Antalya'yı uluslararası standartlarda bir çekim merkezi haline getiriyor.Sektörel İnovasyon ve Ticari İş Birlikleri: Av ve Atıcılık Ekipmanları ExpoHunt Antalya'nın ana omurgasını oluşturan av ve atıcılık ekipmanları bölümü, Türkiye'nin bu alandaki üretim gücünü ve teknolojik gelişimini profesyonel bir platformda bir araya getiriyor.

Camp&Nature Özel Bölümü ile Kapsamlı İçerik

Hedef kitlesini genişleterek doğayı yaşam tarzı haline getiren herkesi kucaklayan ExpoHunt bünyesinde oluşturulan özel "Camp&Nature" bölümünde; Kamp Ekipmanları: Modern ve fonksiyonel outdoor çözümleri,

Karavan Dünyası: Özgürlüğü yollarda arayanlar için en yeni karavanlar,

Deniz ve Su Sporları: Mavi tutkunlarına özel donanımlar sergilenecek.

Ticaretin Yeni Merkezi: ANFAŞ

Antalya'nın uluslararası ulaşım kolaylığı ve konaklama avantajları, ExpoHunt'ı yerli ve yabancı alım heyetleri için eşsiz bir nokta kılıyor. Akdeniz bölgesinin en büyük ve modern tesisi olan ANFAŞ Fuar Merkezi, bu dev organizasyon için profesyonel bir ev sahipliği sunuyor.

30 Nisan – 03 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan ExpoHunt Antalya, nitelikli ziyaretçi kitlesi ve zengin ürün yelpazesiyle 2026 yılının en ses getiren organizasyonu olmaya aday.

Kaynak: Haber Merkezi