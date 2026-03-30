Konya’nın bir ilçesinden güzel haber geldi! Yüzde 90’ı kullanılacak

Konya'nın Ilgın ilçesinde, kuraklık nedeniyle Çavuşçu Gölü'nde yaşanan balık kayıplarının ardından sevindirici bir gelişme yaşandı. Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veli Uğur, göl ve çevredeki göletlerde yapılan su analizlerinin olumlu sonuçlar verdiğini duyurdu.
SU DEĞERLERİ UYGUN ÇIKTI
Yapılan incelemelerde suyun pH, nitrat, debi ve oksijen seviyelerinin uygun aralıklarda olduğu tespit edildi. Bu veriler doğrultusunda önemli bir adım atılacağı belirtildi.
YAVRU BALIKLANDIRMA BAŞLIYOR
Açıklamaya göre, Ilgın'daki Çavuşçu Gölü ve göletlerin yaklaşık yüzde 90'ında yavru balıklandırma çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sayede kuraklıktan zarar gören su ekosisteminin yeniden canlandırılması hedefleniyor.
HEDEF: ESKİ BEREKETLİ GÜNLER
Veli Uğur, göl ve göletlerin mevcut durumunun umut verici olduğunu belirterek, yapılacak balıklandırma çalışmalarıyla bölgenin yeniden eski verimli günlerine kavuşmasını temenni ettiklerini ifade etti.
