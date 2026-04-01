KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, ATAKÖY Mahalle/Köy, 111 Ada, 6 Parsel sayılı 1 Katlı Konteyner Ev ve Arsası vasıflı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Ataköy Mahallesi No: Aksaray Merkez / AKSARAY
Yüzölçümü : 966,42 m2
İmar Durumu : Bilirkişi Raporunda Görülebilir
Kıymeti : 2.126.180,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:38
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:38
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:38
Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:38
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.