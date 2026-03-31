Türkiye - Kosova maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali sürecinde Kosova ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Priştine’de oynanacak. Türkiye’nin 24 yıllık süregelen Dünya Kupası serüvenine ortak olmak isteyen futbolseverler ekran başına kilitlenecek. Türkiye - Kosova maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Türkiye - Kosova maçı saat kaçta?

Türkiye ile Kosova, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bu akşam kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın, 31 Mart 2026 Salı günü saat 21.45'te TV8 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Kosova ise Slovakya'yı 4-3'lük skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sonuçların ardından iki ekip, 31 Mart 2026 saat 21.45'te TV8 ekranlarında kritik virajı geçmek için karşı karşıya gelecek.

24 yıllık hasret için son viraj

Türkiye, son olarak 2002 FIFA Dünya Kupası'na katılmış ve turnuvada önemli bir başarıya imza atmıştı. Daha önce 1950, 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, uzun süredir devam eden hasreti sona erdirmek için sahaya çıkacak.

Kosova karşısında 4. randevu

Türkiye ile Kosova, bugüne kadar üç kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların tamamını kazanan milliler, rakibine karşı üstünlüğünü ortaya koydu. Söz konusu maçlarda Türkiye 12 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Priştine'de oynanacak bu mücadele, iki ülke arasında oynanacak dördüncü resmi karşılaşma olacak.

Maçın hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring üstlenirken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak.

