Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova’yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı tebrik etti.

Bizim Çocuklar başardı...

Kosova karşısında kader maçına çıkan A Milli Futbol Takımımız, Kosova'ya Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 devirerek ABD-Meksika-Kanada'da düzenlenecek olan Dünya Kupası biletini cebine koydu.

Galibiyet sonrası ilk tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

"GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; "2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar'ı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar'ı gönülden tebrik ediyorum.

Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Millî Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD'ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum.

Bizim Çocuklar'ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır.

Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum.

