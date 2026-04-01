Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki rakipleri ve maç tarihleri

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri ve maç tarihleri
Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılmasının ardından turnuvada karşılaşacağı rakipler ve maç tarihleri merak ediliyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın mücadele edeceği grup 5 Aralık 2025'te belli olmuştu.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NDAKİ RAKİPLERİ

Ay-Yıldızlılar; 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile kozlarını paylaşacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NDAKİ MAÇ TARİHLERİ

İLK MAÇ

Tarih: 13 Haziran 2026 Cumartesi

Maç: Türkiye–Avustralya

Saat: TSİ 07.00

Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

İKİNCİ MAÇ

Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma

Maç: Türkiye–Paraguay

Saat: TSİ 07.00

Stadyum: Levi's Stadı, Santa Clara (ABD)

ÜÇÜNCÜ MAÇ

Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe

Maç: Türkiye–ABD

Saat: TSİ 05.00

Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)

TURNUVANIN AÇILIŞ MAÇI

11 Haziran 2026'daki açılış maçında ev sahibi Meksika, Azteca Stadı'nda Güney Afrika ile karşılaşacak.

