24 yıllık hasret bitti: Bizim çocuklar Dünya Kupası’nda
A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova’yı 1-0 mağlup ederek, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’na adını yazdırdı.

Karşılaşma büyük bir heyecana sahne olurken, iki takım da ilk yarıda kontrollü bir oyun sergiledi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakikada net gol pozisyonları sınırlı kaldı ve devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

KEREM'İN GOLÜYLE DÜNYA KUPASI'NA...

Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü, uygun durumdaki takım arkadaşını gördü ve topu arka direğe doğru çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Kerem Aktürkoğlu, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu gol, aynı zamanda maçın kader anı oldu. Böylelikle A Milli Takım 1-0 Kosova'yı mağlup ederek 24 yıl sonra yeniden adını Dünya Kupası'na yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Hakan Çalhanoğlu ceza yayı içinde yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak sola açıldı. Topu önünde bulan Kenan Yıldız'ın dar açıdan vuruşunda savunmadan sekerek havalanan meşin yuvarlak dışarı çıktı.
24. dakikada sol kanatta Muslija'nın savunma arkasına pasında Asllani'nin son çizgiden içeriye çevirdiği top kaleci Uğurcan'da kaldı.

27. dakikada Arda'dan aldığı pasla topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
29. dakikada Asllani'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Uğurcan'ın da müdahalesiyle top üst direkten döndü. Kale önüne düşen topu takip eden Vedat Muriqi'nin dengesiz vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

İLK 11'LER

Kosova: Arijanet Muric, Lumbardh Dellova, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari, Mergim Vojvoda, Dion Gallapeni, Veldin Hodza, Rexhbecaj, Florent Muslija, Fisnik Asllani, Vedat Muriqi
Yedekler: Visar Bekaj, Amir Saipi, Florent Hadergjonaj, Fidan Aliti, Krasniqi, Rrahmani, Milot Rashica, Valon Berisha, Emerllahu, Edon Zhegrova, Ermal Krasniqi, Zabergja
Teknik Direktör: Franco Foda

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Atakan Karazor, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün
Teknik Direktör: Vincenzo Montella

