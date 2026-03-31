Karatay Belediyesporlu Tahir Efe Şahin Avrupa şampiyonu

Karatay Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı sporcusu Tahir Efe Şahin, İspanya’da düzenlenen ITTF World Para Future Costa Brava 2026 Turnuvası’nda sergilediği performans ile altın madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından 26-29 Mart 2029 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada milli formayı terleten Karataylı sporcu Tahir Efe Şahin, kıyasıya bir mücadele örneği sergileyerek kendi kategorisini birinci olarak tamamladı. 

Erkekler 7. Klas Kategorisinde yarışan başarılı sporcu, başarılı performansı ile rakiplerini geride bırakarak kategorisinde birinciliğe uzanarak milli forma ile ülkemize altın madalya kazandırma başarısı gösterdi. 

Karatay Belediyespor çatısı altında yetişen ve disiplinli çalışmalarıyla her geçen gün performansını artıran genç sporcu, elde ettiği bu önemli başarıyla hem Karatay'ın hem de ülkemizin gururu olmayı başardı.  

Kolu ve bacağını etkileyen hastalığı sebebiyle ameliyat olan ve ailesinin yönlendirmesi ile masa tenisine başlayan 13 yaşındaki Tahir Efe Şahin, 4 yıldır yaptığı profesyonel sporculuk ile çevresine örnek olmaya ve başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 

Hastalığının ilerlemesini engellemek için başladığı spor serüveninde milli sporculuğa kadar uzanan Tahir Efe Şahin, gösterdiği istikrarlı performansı sürdürerek azimli ve kararlı bir şekilde 2028 Olimpiyatlarında yer almayı ve milli formayı en güzel şekilde terletmeyi hedefliyor.  

BAŞKAN KILCA'DAN TAHİR EFE ŞAHİN'E TEBRİK 

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, elde edilen başarıdan dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını ifade ederek milli forma ile ülkemize altın madalya kazandıran başarılı sporcu Tahir Efe Şahin ile ailesini ve antrenörlerini tebrik etti. 

Başkan Hasan Kılca, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak, "Tebrikler Tahir Efe. Gurur duyduk. Başarıların daim, yolun açık olsun” ifadelerini kullandı. Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü'nün sporun farklı branşlarında elde ettiği derecelerin ilçede spora olan doğru yatırımların ve sıkı çalışmanın bir sonucu olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

 "Karatay Belediyespor olarak sporun her branşında gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Tahir Efe evladımızın azmi, disiplini ve inancı, bu başarının en önemli göstergesidir. Kendisini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Karatay Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerle yeni başarı hikâyelerinin yazılmasına katkı sunmaya devam edeceğiz.” 

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER