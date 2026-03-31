GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,555 TL
EURO
51,340 TL
STERLİN
59,058 TL
GRAM
6.805 TL
ÇEYREK
11.846 TL
YARIM
23.419 TL
CUMHURİYET
45.954 TL
KONYA Haberleri

- Güncelleme Tarihi:

Anmeg Vakfı’ndan İsrail’e büyük tepki

İsrail'in Filistinliler için öngörülen idam tasarısının İsrail  Meclisi tarafından kabul edilmesine Anadolu Medya Grup Vakfı'ndan kınama geldi.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Anmeg Vakfı olarak, İsrail makamları tarafından Filistinli tutuklulara yönelik "idam cezası" getirilmesini öngören yasal düzenlemeleri ve bu yöndeki kararları derin bir endişe ve esefle karşılıyoruz.

Yaşam hakkı, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin her bireyin sahip olduğu en temel, en kutsal ve devredilemez haktır. Evrensel hukuk ilkelerini ve temel insan haklarını açıkça hiçe sayan bu karar, bölgedeki mevcut gerilimi tırmandırmaktan ve insanlık vicdanında onarılması güç yaralar açmaktan başka bir amaca hizmet etmeyecektir.

Uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin idam cezasına karşı yürüttüğü küresel mücadeleye tamamen aykırı olan bu adım; adaletin değil, intikam duygusunun bir tezahürüdür.

Hukukun üstünlüğüne inanan bir sivil toplum kuruluşu olarak, insanlık onurunu ayaklar altına alan her türlü uygulamanın karşısında durmayı bir vazife addediyoruz.

Anmeg Vakfı olarak;

* Söz konusu idam kararlarının ve yasal düzenlemelerin derhal durdurulması,
* Uluslararası hukuk normlarına ve Cenevre Sözleşmeleri'ne riayet edilmesi,
* Dünya kamuoyunun bu insani krize karşı daha gür bir sesle tepki vermesi

hususunda çağrıda bulunuyoruz. Filistin halkının maruz kaldığı bu gayriinsani muameleyi şiddetle kınıyor, adaletin ve barışın hakim olduğu bir dünya idealine olan inancımızı yineliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri kullanıldı. 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
