Anmeg Vakfı’ndan İsrail’e büyük tepki

İsrail'in Filistinliler için öngörülen idam tasarısının İsrail Meclisi tarafından kabul edilmesine Anadolu Medya Grup Vakfı'ndan kınama geldi.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Anmeg Vakfı olarak, İsrail makamları tarafından Filistinli tutuklulara yönelik "idam cezası" getirilmesini öngören yasal düzenlemeleri ve bu yöndeki kararları derin bir endişe ve esefle karşılıyoruz.

Yaşam hakkı, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin her bireyin sahip olduğu en temel, en kutsal ve devredilemez haktır. Evrensel hukuk ilkelerini ve temel insan haklarını açıkça hiçe sayan bu karar, bölgedeki mevcut gerilimi tırmandırmaktan ve insanlık vicdanında onarılması güç yaralar açmaktan başka bir amaca hizmet etmeyecektir.

Uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin idam cezasına karşı yürüttüğü küresel mücadeleye tamamen aykırı olan bu adım; adaletin değil, intikam duygusunun bir tezahürüdür.

Hukukun üstünlüğüne inanan bir sivil toplum kuruluşu olarak, insanlık onurunu ayaklar altına alan her türlü uygulamanın karşısında durmayı bir vazife addediyoruz.

Anmeg Vakfı olarak;

* Söz konusu idam kararlarının ve yasal düzenlemelerin derhal durdurulması,

* Uluslararası hukuk normlarına ve Cenevre Sözleşmeleri'ne riayet edilmesi,

* Dünya kamuoyunun bu insani krize karşı daha gür bir sesle tepki vermesi

hususunda çağrıda bulunuyoruz. Filistin halkının maruz kaldığı bu gayriinsani muameleyi şiddetle kınıyor, adaletin ve barışın hakim olduğu bir dünya idealine olan inancımızı yineliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi