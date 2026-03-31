Konya’da tramvay hattında gece seferleri değişiyor: O saatlerde otobüs kullanılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan duyuruya göre, Selçuk Üniversitesi Kampüs Tramvay Hattı'nda gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle gece seferlerinde geçici bir değişikliğe gidildi.
Tramvay yerine otobüs seferleri yapılacak
1 Nisan Çarşamba günü itibarıyla başlayacak düzenleme kapsamında, gece saatlerinde tramvay seferleri yerine otobüsler hizmet verecek. Yetkililer, çalışmalar süresince vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif ulaşım planının devreye alındığını belirtti.
Güncellenen sefer saatleri açıklandı
Yapılan düzenlemeye göre Kampüs, Alaaddin ve Otogar güzergâhlarında gece saatlerine yönelik yeni sefer saatleri belirlendi. Vatandaşların ulaşım planlarını bu saatlere göre yapmaları istendi.
Çalışmalar geçici süreyle uygulanacak
Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tramvay seferlerinin yeniden normal düzenine döneceği ifade edildi. Yetkililer, güncel duyuruların takip edilmesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”