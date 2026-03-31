Umre ödüllü “Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi” başladı

Karatay’da evli çiftlere yönelik hayata geçirilen “Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi” yoğun katılımla başladı. Eğitim sürecini tamamlayan çiftler arasından yapılacak çekilişle bir çifte umre ödülü verilecek.

Karatay Belediyesi ile Enderun Eğitim Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen akademi, Yazar Merve Safa Likoğlu'nun "Ailede Manevi Temeller” konulu eğitimiyle başladı. Programın ilk buluşması, Mevlana Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Likoğlu, aile içinde manevi değerlerin önemine dikkat çekerek bilgi ve tecrübelerini evli çiftlerle paylaştı.

Akademi kapsamında, evli ve 40 yaşına kadar olan çiftlere yönelik kapsamlı bir eğitim süreci sunuluyor. Alanında uzman isimlerin yer aldığı programı başarıyla tamamlayan çiftler arasından yapılacak çekilişle bir çifte umre ödülü verilecek.

AİLEYE YAPILAN YATIRIM TOPLUMA YANSIR

Eğitimin ilk oturumunda konuşan Merve Safa Likoğlu, aile yapısının korunmasının toplumsal huzurun temelini oluşturduğunu vurguladı. Katılımcılara önemli tavsiyelerde bulunan Likoğlu, çiftlerin birbirlerinin olumlu yönlerine odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

Merve Safa Likoğlu, aile içi huzurun güçlendirilmesinde çiftlerin birbirlerinin olumlu yönlerine odaklanmasının ve iyi niyetli bir yaklaşım benimsemesinin önemli olduğunu belirtti. Aile içi iletişim süreçlerine de değinen Likoğlu, zaman zaman yaşanan anlaşmazlıklarda kullanılan ifadelerin kalıcı değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu tür durumlarda önemli olanın, karşılıklı anlayış ve sağduyu ile ilişkinin korunması olduğunu ifade etti.

Kadınların hem aile içinde hem de sosyal hayatta aktif rol üstlenmesinin önemine de dikkat çeken Likoğlu, üretkenliğin yalnızca ekonomik kazançla sınırlı olmadığını, topluma değer katan her türlü faaliyetin bireylerin psikolojik iyi oluşuna ve aile huzuruna olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

AKADEMİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDECEK

Akademi, farklı konu başlıklarıyla devam edecek. 10 Nisan'da yazar Dr. Nazlı Özburun "Evlilikte İletişim Sanatı”, 24 Nisan'da Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber "Çocuk Eğitimi ve Ebeveynlik”, 8 Mayıs'ta yazar Abdülkerim Temizcan "Aile Ekonomisi ve Ev Yönetimi” konularını ele alacak. Program, 22 Mayıs'ta Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin'in "Dijital Dünyada Aile” başlıklı eğitimiyle sona erecek.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

