Konya’da şüpheli ölüm! Jandarma ekipleri olay yerinde

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

​Konya’nın Kulu ilçesinde, evinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Ramazan Gümüş ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Seyitahmetli Mahallesindeki müstakil evde meydana geldi.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Alınan bilgiye göre, komşularının Gümüş'ten bir süredir haber alamaması üzerine eve girdi. Evde Gümüş'ü hareketsiz gören komşuları durumu 112 Acil Servise bildirdi. 

İhbar üzerine eve 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

