Türkiye-Kosava maç heyecanı Kültürpark’ta yaşanıyor

Konya'da futbol heyecanı bu kez stadyum dışında, Kültürpark'ta kurulan dev ekran önünde yaşanıyor. Türkiye ile Kosova arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde vatandaşlar saatler kala alanda toplanmaya başladı.
Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte Kültürpark'ta yoğunluk giderek artarken, farklı yaş gruplarından çok sayıda futbolsever ellerinde Türk bayraklarıyla alana akın etti. Aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar piknik havasında maçı izlemeye hazırlanırken, genç taraftarların tezahüratları alanda coşkulu bir atmosfer oluşturdu.
Yetkililer tarafından kurulan dev ekran ve ses sistemi sayesinde binlerce kişi karşılaşmayı hep birlikte takip etme imkânı bulacak.
Vatandaşlar, milli takımın bu önemli maçında tek yürek olduklarını belirterek, "Bu heyecanı birlikte yaşamak çok güzel. İnşallah galibiyetle taçlandıracağız” ifadelerini kullandı.
Türkiye–Kosova karşılaşmasının başlamasıyla birlikte Konya Kültürpark'ta coşkunun daha da artması bekleniyor.
