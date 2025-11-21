Bozkır’da küçük öğrencilere “Afet ve Yangın Farkındalığı’’ eğitimi

Konya’nın Bozkır ilçesinde, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Bozkır İtfaiye Grup Amirliği tarafından Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın destekleriyle hayata geçirilen uygulamalı eğitim programı kapsamında, ilçe genelindeki 12 ilkokuldan gelen birinci sınıf öğrencileri itfaiye tesislerinde ağırlandı. Bozkır İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından verilen eğitimde, minik öğrencilere muhtemel bir afet veya yangın anında nasıl davranmaları gerektiği, yangının tehlikeleri ve acil durumlarda ulaşılacak hatlar gibi hayati bilgiler aktarıldı.

Teorik bilgilerin uygulamalı olarak da pekiştirildiği eğitim, öğrencilerin büyük ilgisini gördü. Eğitim sonrasında öğrencilere, hem eğitimi hatırlatacak hem de motivasyonlarını artıracak çeşitli hediyeler verildi.

Eğitimlerin, planlanan program dahilinde ilçedeki diğer tüm okullardaki birinci sınıfları kapsayacak şekilde devam etmesi öngörülüyor. Verilen eğitimlerle, özellikle çocuk yaşlardan itibaren afet bilincinin oluşturulması ve muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklı bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

