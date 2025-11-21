GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,42
EURO
48,86
STERLİN
55,52
GRAM
5.738,20
ÇEYREK
9.443,98
YARIM ALTIN
18.799,29
CUMHURİYET ALTINI
37.422,39
KONYA Haberleri

KTO Karatay’da sporun otizmli bireyler üzerindeki dönüştürücü etkisi konuşuldu

Cumali Özer
Muhabir
KTO Karatay’da sporun otizmli bireyler üzerindeki dönüştürücü etkisi konuşuldu
Otizmin yaşamı zenginleştiren bir farklılık olduğunu anlatmak ve sporun otizmli bireylerin gelişimindeki rolünü bilimsel temelde ele almak amacıyla Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde “Otizm ve Spor” konulu panel düzenlendi.

Sporun otizmli bireylerin fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimine sunduğu katkıların çok yönlü biçimde ele alındığı "Otizm ve Spor” panelinde, sporun iletişim becerilerini destekleyen, günlük yaşamda bağımsızlığı güçlendiren ve sosyal katılımı artıran etkilerinin önemi ele alındı. Panel, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) Başkan Vekili Targun Polat moderatörlüğünde; Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora ile SOBE Vakfı Eğitim Direktörü Alperen Sağdıç'ın değerli katkıları, öğrenci ve akademisyenlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

"Galatasaray Ailesini, Otizmli Çocuklar İçin de Var Ediyoruz”

Görünmez engellilerin içinde en çok desteğe ihtiyacı olan grubun otizmli bireyler olduğuna dikkat çeken Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora; "Galatasaray Spor Kulübü olarak ‘Otizm Yüzme'de her çocuğa kapılarımızı açtık ve eğitimlerimiz devam ediyor. Artık otizmli çocuklarımıza satranç öğretmeye başlayacağız. Galatasaray'ın kuruluş misyonu ve varoluşu, memleketin her meselesini kendi meselesi yapmaktır. Görünmez engellilerin içinde otizm en çok desteğe ihtiyacı olan grupların başında geliyor. SOBE gibi otizm de çok ciddi geçmişi ve bilgisi olan bir ekiple birleşip daha yaygın, geniş kitlelere ulaşmak çok kıymetliydi. Canı gönülden dilerim ki, bütün büyük kulüpler, bu konularda çalışmaya başlar. Kendi illerindeki kamu kuruluşları ve STK'larla ilişkilendirir. Bir spor kulübünün içine şube kurduğunuzda, sosyalleşme de başlıyor. Galatasaray ailesini, otizmli çocuklar için de var ediyoruz. Biz geçen sene iki sporcumuzu lisansladık ve profesyonel hale getirdik. Bu sene hedefimiz en az beş sporcumuzun daha profesyonel olmasını sağlamak” şeklinde konuştu.

"Otizmli Çocuklara Sporcu Kimliği Kazandırmak İstiyoruz”

SOBE Vakfı Eğitim Direktörü Alperen Sağdıç; "Günlük hayatımıza sporu dahil etmemiz gerekiyor. Otizmli çocukların hayatı da özellikle yetişkinlikten sonra oldukça zorlaşıyor. Pek çoğu maalesef obeziteye çok meyilliler. Aktif bir hobi bulunamadığı için televizyon karşısında ve mutfakta geçen bir hayat var. Burada ailelere de çok iş düşüyor. Biz, her çocuk için en azından günün belli bir alanında egzersiz yapabilmelerini ve çocuklara sporcu kimliği kazandırabilmeyi istiyoruz. Çocuklara bir sporu öğrettiğimiz zaman, millî sporcu olma ihtimalleri ya da turnuvalara girme ihtimalleri oldukça fazlalaşıyor. Türkiye'de bu yaz ilk defa sadece otizme yönelik otizm spor oyunları yaptık. Türkiye'nin pek çok şehrinden de il birincileri geldi” dedi.
Panel, soru cevap oturumunun ardından hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

(Cumali Özer)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER