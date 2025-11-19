Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor? Kimler 3 yılda mezun olabilecek?

Üniversite eğitiminin 4 yıldan 3 yıla düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin tartışmalar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yaptığı açıklama sonrası yeniden gündeme taşındı. Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren bu düzenleme, lisans eğitiminde önemli bir dönüşümün ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Peki üniversiteler gerçekten 3 yıla mı düşüyor? Kimler 3 yılda mezun olabilecek? İşte yeni sistemin tüm detayları…

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor?

YÖK'ün duyurduğu düzenleme, lisans programlarının tamamının 3 yıla indirilmesi anlamına gelmiyor. Değişiklik; başarılı ve isteyen öğrencilerin 4 yıllık lisans eğitimini 3 yılda bitirebilmesine imkan tanıyan yeni bir modelin hayata geçirilmesini kapsıyor.

- 4 yıllık eğitim devam edecek,

- 3 yılda mezuniyet zorunlu değil, isteğe bağlı olacak,

- Yalnızca şartları sağlayan öğrenciler yararlanacak.

Bu model, Avrupa'daki 3 yıllık lisans sistemleriyle uyumu hedefleyen bir dönüşüm niteliği taşıyor.

Yeni Düzenleme Kimleri Kapsayacak? Kimler 3 Yılda Mezun Olabilecek?

YÖK'ün üzerinde çalıştığı yeni yapı, ancak belirli kriterleri karşılayan öğrenciler için geçerli olacak.

3 yılda mezuniyet için ön koşullar:

- Yüksek akademik başarı,

- Programın tüm çıktılarının eksiksiz tamamlanması,

- Ders yükünün yoğunlaştırılmış şekilde alınabilmesi,

- Yaz okulundan aktif olarak yararlanılması,

- Üniversitenin belirlediği performans ölçütlerinin karşılanması.

Bu nedenle 3 yıl modeli yalnızca belirli bir öğrenci grubuna uygulanacak ve herkes için geçerli bir standart olmayacak.

YÖK Başkanı Özvar: "Başarılı öğrenci daha erken mezun olabilmeli”

Prof. Dr. Erol Özvar, düzenlemenin ana hedefinin müfredatı azaltmak değil, aynı müfredatı daha kısa sürede tamamlayabilen öğrencilerin önünü açmak olduğunu belirtti.

Özvar'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar:

- "Şartlarını taşıyan öğrencilerimizin yükseköğretimi daha kısa sürede bitirebilmesinin önünü açıyoruz.”

- "Önemli olan, öğrencinin programın tüm çıktılarını aldığının test edilmesi ve kanıtlanmasıdır.”

- "Müfredatı kısaltmak değil; güncel ve aynı içerikleri daha verimli bir takvimle tamamlatmak istiyoruz.”

- "Uygulama 2026 yılından itibaren devreye alınacaktır.”

Bu açıklamalar, hızlandırılmış lisans modelinin resmî olarak başlayacağını ortaya koyuyor.

Düzenleme Tüm Üniversitelerde 3 Yıllık Sisteme Geçildiği Anlamına Geliyor mu?

Hayır. YÖK'ün üzerinde çalıştığı sistem:

- 4 yıllık eğitimin tamamen kaldırılması,

- Tüm öğrencilerin zorunlu olarak 3 yılda mezun olması

anlamına gelmiyor.

Bu düzenleme, yalnızca erken mezuniyet hakkı tanıyan esnek bir model. Dolayısıyla "üniversiteler 3 yıla düşürüldü” iddiası yanlış; sistem yalnızca "başarılı öğrenciye hızlandırılmış lisans” imkânı sunuyor.

Yeni Modelin Hedefi Ne?

YÖK, düzenlemeyle birlikte;

- Eğitim kalitesinin korunmasını,

- Verimliliğin artırılmasını,

- Ders yüklerinin sadeleştirilmesini,

- Beceri ve uygulama odaklı eğitimlerin güçlendirilmesini,

- Avrupa yükseköğretim standartlarıyla tam uyum sağlanmasını hedefliyor.

Bu doğrultuda, Türkiye'de lisans eğitiminde yeni ve daha esnek bir dönem başlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi