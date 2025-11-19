GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Jersey sütten yoğurt nasıl yapılır? Jersey sütten kaymak alma Jersey süt sağlıklı mı?

Jersey Süt sağlıklı mı?

Türkiye'de son yıllarda adını daha sık duyuran Jersey sütü, yüksek besin değeri, yağ oranı ve aroması sayesinde tüketicilerin ilgisini hızla artırıyor. Birçok ilde üreticiler Jersey ırkı sığırlara yönelirken, sektör temsilcileri önümüzdeki dönemde Jersey sütünün pazardaki payının belirgin şekilde büyüyeceğini öngörüyor.

Üreticiler artan ilgiden memnun. Karadeniz ve Ege bölgelerinde birçok çiftlik Jersey ırkına geçiş sürecine girerken, bazı üreticiler de Jersey sütünü doğrudan tüketiciye ulaştıracak butik satış kanallarını genişletmeye hazırlanıyor. Sektör temsilcileri, doğru destek mekanizmaları sağlandığı takdirde Jersey sütü pazarının birkaç yıl içinde Türkiye'de önemli bir alternatif haline gelebileceğini belirtiyor.

Jersey Sütünden Yoğurt Yapımı

Yüksek yağ ve protein oranıyla bilinen Jersey sütü, son dönemde ev yapımı yoğurt üreticilerinin gözdesi haline geldi. Uzmanlar, Jersey sütünün yoğun kıvamı sayesinde daha aromalı ve kaymaklı yoğurt elde edildiğini belirtiyor.

Üretim aşaması diğer sütlerle benzerlik gösterse de Jersey sütünün hızlı mayalanması nedeniyle sürecin daha dikkatli takip edilmesi öneriliyor. Süt yaklaşık 42–45°C'ye getirildikten sonra maya ekleniyor ve 5–6 saat dinlendirilerek yoğurt kıvamına ulaşıyor. Üreticiler, özellikle ilk denemelerde yoğurdun daha çabuk tuttuğunu ve ekşime riskinin bulunduğunu vurguluyor.

Jersey Sütünden Kaymak Nasıl Alınır? (Adım Adım)

1. Sütü yavaşça kaynatın

Jersey sütünü geniş bir tencereye alın.

Orta–kısık ateşte, taşırmadan yavaş yavaş kaynatın.

Kaynadıktan sonra 20–30 dakika hafifçe kaynamaya devam etmesi, kaymak oluşumunu artırır.

Not: Uzun kaynatma, kaymak tabakasının daha kalın olmasını sağlar.

2. Sütü dinlenmeye bırakın

Kaynayan sütü ocaktan alın.

Hiç kıpırdatmadan bir kenarda oda sıcaklığında 1–2 saat bekletin.

Bu aşamada üstte ilk kaymak tabakası oluşmaya başlar.

3. Sütü buzdolabına koyun

Tencereyi dikkatlice buzdolabına yerleştirin.

En az 8–12 saat (tercihen 1 gece) bekletin.

Jersey sütü soğudukça kaymağı daha da kalınlaşır ve kendini toplar.

