Ankara TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Ankara TOKİ Peşinat Kaç TL? Ankara TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Ankara TOKİ Konut Fiyatları 2025

Ankara'da TOKİ'nin 500 bin sosyal konutu kapsayan yeni projesine yoğun ilgi sürüyor. Başvurular devam ederken vatandaşlar 2025 yılı için açıklanan ödeme planını, peşinat tutarlarını ve aylık taksit miktarlarını araştırıyor. 20 yıl vadeli projede Ankara TOKİ 1+1 ve 2+1 evlerin fiyatları ve ödeme tablosu netleşmiş durumda. Peki Ankara TOKİ taksitleri ne kadar? Peşinat kaç TL? Taksitler ne zaman başlayacak? İşte Ankara'ya özel TOKİ ödeme planı…

Ankara TOKİ Ödeme Planı 2025

Ankara, TOKİ'nin Anadolu illeri kapsamında değerlendirdiği şehirler arasında yer alıyor. Bu nedenle 20 yıl vadeli ve yüzde 10 peşinatlı ödeme sistemi Ankara için de geçerli. Konutların başlangıç satış bedeli 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor ve daire büyüklüğüne göre değişiyor.

Ankara TOKİ Taksitleri Ne Kadar?

2025 ödeme tablosuna göre Ankara'da başlangıç taksitleri:

- 1+1 dairelerde: 6.750 TL

- 65 m² 2+1 dairelerde: 8.250 TL

- 80 m² 2+1 dairelerde: 9.938 TL

Taksitler, memur maaşına bağlı olarak her 6 ayda bir güncellenecek.

Ankara TOKİ Peşinat Kaç TL?

TOKİ tarafından açıklanan ödeme sistemine göre peşinat oranı Ankara için de %10 olarak uygulanıyor.

Ankara peşinat tutarları:

- 55 m² 1+1: 180.000 TL

- 65 m² 2+1: 220.000 TL

- 80 m² 2+1: 265.000 TL

Peşinat ödemesi, sözleşme günü banka üzerinden yatırılacak.

Ankara TOKİ 1+1 – 2+1 Daire Fiyatları ve Aylık Taksitler

Ankara'da hak sahiplerine sunulacak konut tiplerinin ödeme planı şöyle:

55 m² – 1+1 Evler

-180.000 TL peşinat

- 6.750 TL aylık taksit

- 240 ay vade

65 m² – 2+1 Evler

- 220.000 TL peşinat

- 8.250 TL aylık taksit

- 240 ay vade

80 m² – 2+1 Evler

- 265.000 TL peşinat

- 9.938 TL aylık taksit

- 240 ay vade

Ankara TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlayacak?

Ankara'daki TOKİ konutlarında taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay başlayacak. Yani sözleşme aralık ayına denk gelirse, ilk taksit ocak ayında ödenmiş olacak.

Ankara TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ankara'da TOKİ başvuruları şu kanallar üzerinden alınıyor:

- e-Devlet

- Ziraat Bankası şubeleri

- Halkbank şubeleri

- Emlak Katılım Bankası

Başvuru ücreti 5.000 TL olup, başvurular 19 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Ankara'da TOKİ Konut Fiyatları 2025

Başlangıç satış bedeli 1 milyon 800 bin TL olan konutların toplam maliyeti, dairenin büyüklüğüne göre artış gösterebiliyor. Ankara'daki projelerde metrekare yükseldikçe peşinat ve taksit tutarları da buna bağlı olarak değişiyor.

Ankara TOKİ Ödeme Tablosu 2025 Netleşti

- %10 peşinat

- 240 ay vade

- 6.750 TL'den başlayan taksitler

- Peşinat sözleşmede ödenecek

- Taksit başlangıcı sözleşmeden 1 ay sonra

- 1+1 ve 2+1 dairelerde net ödeme planı açıklandı

Başvurular sürerken Ankara'da TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için tüm ödeme detayları net bir şekilde belirlenmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi