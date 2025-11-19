A Milli Takım Dünya Kupası Play-Off Muhtemel Rakipleri! Kura çekimi ne zaman?

2026 Dünya Kupası yolunda grup maçları tamamlandı. Son maçta İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli takımımız Dünya Kupası serüvenine devam edebilmek için play-off maçları oynayacak.

A Milli Takım Play-Off Muhtemel Rakipleri

2026 Dünya Kupası yolunda kritik play-off etabına hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nda gözler artık rakiplere çevrildi. Sahaya çıkacağı günü sabırsızlıkla bekleyen Milliler için muhtemel rakipler arasında İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda bulunuyor. Bu takımların her biri, mücadele gücü ve temposuyla dikkat çekerken play-off eşleşmelerinin oldukça sert geçmesi bekleniyor.

Kura çekimi ne zaman?

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe TSİ ile 15.00'te İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin turu geçmesi halinde yol daha da zorlu bir hâl alacak. Polonya, Galler, Çekya, Slovakya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova gibi güçlü ekipler, Millilerin final yolundaki potansiyel rakipleri arasında yer alıyor. Avrupa arenasında adeta küçük bir turnuva havası yaratacak play-off'ta her maç final niteliği taşıyacak.

Play-off karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak. Yani hata payı yok, telafi şansı yok; kazanan yoluna devam ederken kaybeden Dünya Kupası hayallerine veda edecek. Yarı finaller 26 Mart 2026, final ise 31 Mart 2026 tarihinde sahne alacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Ay-Yıldızlılar, taraftarların da desteğiyle bu zorlu virajı dönüp Dünya Kupası bileti almak istiyor.