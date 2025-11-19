Adana TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Adana TOKİ Peşinat Kaç TL? Adana TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Adana TOKİ Konut Fiyatları 2025

Adana'da TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları sürerken vatandaşlar 2025 ödeme planını, peşinat tutarlarını ve aylık taksit miktarlarını merak ediyor. 20 yıl vadeli yeni projede Adana TOKİ 1+1 ve 2+1 evlerin başlangıç fiyatları ile taksit hesaplamaları netleşti. Peki Adana TOKİ aylık ödeme ne kadar? Peşinat kaç TL? Taksitler ne zaman başlayacak? İşte Adana'ya özel TOKİ ödeme planı…

Adana TOKİ Ödeme Planı 2025

Yeni sosyal konut projesinde Adana, Anadolu illeri grubunda yer aldığı için ödeme planı bu kategoriye göre hesaplanıyor. TOKİ'nin açıkladığı verilere göre konutlar 20 yıl (240 ay) vadeyle ve yüzde 10 peşinatla satışa sunuluyor.

Adana'daki konutların başlangıç satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL'den başlarken, ödeme planında peşinat ve taksit tutarları konutun metrekare tipine göre değişiyor.

Adana TOKİ Taksitleri Ne Kadar?

Adana için belirlenen başlangıç taksit tutarları şöyle:

- 1+1 dairelerde: 6.750 TL

- 2+1 dairelerde: 8.250 – 9.938 TL arası

Taksit tutarları her 6 ayda bir, memur maaş artış oranına göre güncellenecek.

Adana TOKİ Peşinat Kaç TL?

TOKİ'nin yeni açıkladığı ödeme sistemine göre tüm konutlarda peşinat oranı %10 olarak belirlendi.

Adana için peşinat tutarları:

- 55 m² 1+1: 180.000 TL

- 65 m² 2+1: 220.000 TL

- 80 m² 2+1: 265.000 TL

Peşinat ödemesi sözleşme imzalanacağı gün yatırılacak.

Adana TOKİ 1+1 – 2+1 Daire Fiyatları ve Taksit Hesaplaması

Adana'da satışa sunulan konut tipleri ve ödeme planı şu şekilde:

55 m² – 1+1 Evler

- Peşinat: 180.000 TL

- Aylık taksit: 6.750 TL

- Vade: 240 ay

65 m² – 2+1 Konutlar

- Peşinat: 220.000 TL

- Aylık taksit: 8.250 TL

- Vade: 240 ay

80 m² – 2+1 Evler

- Peşinat: 265.000 TL

- Aylık taksit: 9.938 TL

- Vade: 240 ay

TOKİ Taksitleri Adana'da Ne Zaman Başlayacak?

Adana TOKİ konutlarında taksitler, vatandaşların sözleşme imzaladığı tarihi takip eden ay başlayacak. Örneğin sözleşme aralık ayında imzalanırsa, ilk taksit ocak ayında ödenecek.

Adana TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adana'daki vatandaşlar başvurularını:

- e-Devlet üzerinden,

- Ziraat Bankası,

- Halkbank,

- Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Başvuru ücreti 5.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Adana TOKİ Konut Fiyatları 2025

Proje kapsamında Adana'da satışa sunulan konutların fiyatları 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor. Metrekare büyüklüğüne ve konut tipine göre toplam satış bedeli artış gösterebiliyor.

Adana TOKİ Ödeme Planı Netleşti

- %10 peşinat

- 240 ay vade

- 6.750 TL'den başlayan taksitler

- Peşinat sözleşmede ödenecek

- Taksitler sözleşmeden 1 ay sonra başlayacak

- 1+1 ve 2+1 seçenekler için net fiyatlar açıklandı

Adana'da TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler için tüm ödeme planı böylece kesinleşmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi