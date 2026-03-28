Konya’da bugün vefat edenler 28 Mart 2026 Cumartesi

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|MEHMET AVCI
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KONYA
01.01.1961
|HACIFETTAH MEZARLIĞI
|HULUSİ DİKİCİ
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TAŞKENT
12.08.1955
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|MESTURE DOĞAN
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SİMİ
25.04.1929
|YENİBAHÇE MEZARLIĞI
|HACER DAĞLI
|
SARNIÇ
05.12.1954
|YEDİLER MEZARLIĞI
|ŞERİFE AYKURT
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GÖLYAZI
08.07.1952
|YAZIR MEZARLIĞI
|NAİL ERDOĞDU
|
AYDOĞAN
15.03.1965
|YAZIR MEZARLIĞI
|ABDULLAH SIR
|
KONYA
22.07.1933
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|FARUK AKAR
|
KARATAY
20.02.1992
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|MELİKE MUŞTU
|
SELÇUKLU
15.03.2026
|DERE CAMİİKEBİR (DEĞİRMENÖNÜ) MEZARLIĞI
|FİKRET BUDAK
|
ERMENEK
30.04.1974
|YAZIR MEZARLIĞI
|MEHMET ALİ EROL
|
KONYA
20.01.1959
|MUSALLA MEZARLIĞI
|HEDİYE APAK
|
A.PINARBAŞI
17.06.1959
|YAĞABASAN MEZARLIĞI
|SÜLEYMAN KARA
|
TARSUS
03.01.1954
|ALİYENLER MEZARLIĞI
|EYÜP ÖGÜLEN
|
SEYHAN
09.11.2006
|ATABEY MEZARLIĞI
|MUHAMMET BAHADIR NERGİZ
|
KONYA
08.01.1949
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|HÜSEYİN ÖZDEMİR
|
GÖDENE
22.02.1946
|GÖDENE (KÖYİÇİ) YUKARI MEZARLIĞI 1
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi