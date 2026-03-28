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Konya’da bugün vefat edenler 28 Mart 2026 Cumartesi

Konya’da bugün vefat edenler 28 Mart 2026 Cumartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 28 Mart 2026 Cumartesi günü vefat eden 16 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
MEHMET AVCI

KONYA 

01.01.1961

 HACIFETTAH MEZARLIĞI
HULUSİ DİKİCİ

TAŞKENT

12.08.1955

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
MESTURE DOĞAN

SİMİ

25.04.1929

 YENİBAHÇE MEZARLIĞI
HACER DAĞLI

SARNIÇ

05.12.1954

 YEDİLER MEZARLIĞI
ŞERİFE AYKURT

GÖLYAZI

08.07.1952

 YAZIR MEZARLIĞI
NAİL ERDOĞDU

AYDOĞAN

15.03.1965

 YAZIR MEZARLIĞI
ABDULLAH SIR

KONYA

22.07.1933

 ÜÇLER MEZARLIĞI
FARUK AKAR

KARATAY

20.02.1992

 ÜÇLER MEZARLIĞI
MELİKE MUŞTU

SELÇUKLU

15.03.2026

 DERE CAMİİKEBİR (DEĞİRMENÖNÜ) MEZARLIĞI
FİKRET BUDAK

ERMENEK

30.04.1974

 YAZIR MEZARLIĞI
MEHMET ALİ EROL

KONYA

20.01.1959

 MUSALLA MEZARLIĞI
HEDİYE APAK

A.PINARBAŞI

17.06.1959

 YAĞABASAN MEZARLIĞI
SÜLEYMAN KARA

TARSUS

03.01.1954

 ALİYENLER MEZARLIĞI
EYÜP ÖGÜLEN

SEYHAN

09.11.2006

 ATABEY MEZARLIĞI
MUHAMMET BAHADIR NERGİZ

KONYA

08.01.1949

 ÜÇLER MEZARLIĞI
HÜSEYİN ÖZDEMİR

GÖDENE

22.02.1946

 GÖDENE (KÖYİÇİ) YUKARI MEZARLIĞI 1

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

Kaynak: Haber Merkezi

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