Karapınar’da ağaçlandırma etkinliği
21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası dolayısıyla Ereğli Ağaçlandırma Şefliği tarafından Karapınar’da fidan dağıtım etkinliği düzenlendi.

Karapınar Anıt Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara fidanlar dağıtılarak ağaçlandırmanın önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Şenol Öztürk, etkinlikte yaptığı değerlendirmede, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması adına fidan dikiminin büyük önem taşıdığını belirtti.

Program, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen fidan dağıtımının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

