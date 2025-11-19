Şanlıurfa TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Şanlıurfa TOKİ Peşinat Kaç TL? Şanlıurfa TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Şanlıurfa TOKİ Konut Fiyatları 2025

Şanlıurfa'da TOKİ'nin 500 bin sosyal konuttan oluşan dev projesine ilgi giderek artıyor. Başvurular devam ederken vatandaşlar, 2025 yılı için açıklanan ödeme planını, peşinat tutarlarını ve aylık taksit miktarlarını araştırıyor. Peki Şanlıurfa TOKİ aylık ödeme ne kadar? Peşinat kaç TL? Taksitler ne zaman başlayacak? İşte Şanlıurfa'ya özel TOKİ ödeme planı ve başvuru sürecinin tüm detayları…
Şanlıurfa TOKİ Ödeme Planı 2025
Şanlıurfa, TOKİ ödeme planında Anadolu illeri kategorisinde yer aldığı için projede;
- %10 peşinat,
- 240 ay (20 yıl) vade,
- 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre güncellenen taksit sistemi uygulanacak.Konut satış fiyatları 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor.
Şanlıurfa TOKİ Taksitleri Ne Kadar?
TOKİ'nin açıkladığı tabloya göre Şanlıurfa'da başlangıç taksit tutarları şöyle:
- 1+1 dairelerde: 6.750 TL
- 65 m² 2+1 dairelerde: 8.250 TL
- 80 m² 2+1 dairelerde: 9.938 TL
Taksit ödemeleri memur maaş katsayısına bağlı olarak 6 ayda bir artacak.
Şanlıurfa TOKİ Peşinat Kaç TL?
Şanlıurfa'daki TOKİ konutları için belirlenen peşinat tutarları:
- 55 m² 1+1: 180.000 TL
- 65 m² 2+1: 220.000 TL
- 80 m² 2+1: 265.000 TL
Peşinat, hak sahiplerinin sözleşme imzalayacağı gün yatırılacak.
Şanlıurfa TOKİ 1+1 – 2+1 Daire Fiyatları ve Aylık Taksit Hesaplaması
Şanlıurfa'da satışa sunulan konut tiplerine göre ödeme planı şöyledir:
55 m² – 1+1 Evler
- Peşinat: 180.000 TL
- Taksit: 6.750 TL
- Vade: 240 ay
65 m² – 2+1 Evler
- Peşinat: 220.000 TL
- Taksit: 8.250 TL
- Vade: 240 ay
80 m² – 2+1 Evler
- Peşinat: 265.000 TL
- Taksit: 9.938 TL
- Vade: 240 ay
Şanlıurfa TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlayacak?
Şanlıurfa'da taksitler, vatandaşların sözleşme imzaladığı ayı izleyen ay başlayacak. Örneğin sözleşme Aralık ayında imzalanırsa, ilk taksit Ocak ayında ödenecek.
Şanlıurfa TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?
Şanlıurfa'da vatandaşlar başvurularını:
- e-Devlet
- Ziraat Bankası
- Halkbank
- Emlak Katılım Bankası üzerinden yapabiliyor. Başvuru ücreti 5.000 TL, son başvuru tarihi ise 19 Aralık 2025.
Şanlıurfa'da TOKİ Konut Fiyatları 2025
Şanlıurfa'daki TOKİ konutlarının başlangıç satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olup, konutun büyüklüğüne göre toplam maliyet artıyor. Taksitler memur maaş artış oranına göre her 6 ayda bir güncellenecek.
Şanlıurfa TOKİ Ödeme Tablosu Netleşti
- %10 peşinat
- 240 ay vade
- 6.750 TL'den başlayan taksitler
- Peşinat sözleşmede ödenecek
- İlk taksit sözleşmeden 1 ay sonra
- 1+1 ve 2+1 dairelerin ödeme planı açıklandı
Şanlıurfa'da uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için TOKİ 2025 ödeme planı netleşmiş durumda.
