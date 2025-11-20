NEÜ’den müzik öğretmenliği eğitiminde önemli adım

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde yürütülen Müzik Öğretmenliği Lisans Programı, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne (TYÇ) resmî olarak dâhil edildi. Bu gelişmeyle birlikte, bölümden mezun olacak öğrencilerin diplomalarında TYÇ logosu yer alacak.

Programa ilişkin değerlendirme sürecinde, öğrenme çıktıları, yeterlilik düzeyleri, kalite güvencesi uygulamaları ile ulusal ve uluslararası standartlara uyum ayrıntılı biçimde incelendi.

Bu kapsamlı sürecin yürütücülüğünü yapan NEÜ Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yavuz Selim Kaleli konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "TYÇ logosu taşıyan diplomalar, mezunların sahip olduğu yeterliliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde daha şeffaf ve tanınır olmasına katkı sağlayacaktır. Böylece mezunların istihdam, akademik devamlılık ve yurt dışı hareketlilik imkânlarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Müzik Öğretmenliği Lisans Programı'nın TYÇ'ye dâhil edilmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yürütülen müzik eğitiminin kalite güvencesi, şeffaflık ve akreditasyon sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu gelişme hem hâlihazırda öğrenim gören öğrenciler hem de programa aday olan öğrenciler için önemli bir kazanım niteliği taşımaktadır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı olarak çağdaş müzik eğitimi anlayışıyla ulusal ve uluslararası standartlarda öğretmen yetiştirme hedefimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

(Cumali Özer)