KONYA Haberleri

81 ilde göç operasyonu: 29 organizatör gözaltında 687 düzensiz göçmen yakalandı

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde; 9’u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 687 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunduğunu vurguladı.

Yerlikaya, göç konusunun düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alındığını da hatırlattı.

Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında denetim gerçekleştirildi.

434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde; 27 bin 738 personel, 9 bin 27 ekip ile 5 bin 579 noktada; 4 bin 42 metruk bina, 7 bin 794 umuma açık yer, 470 terminal ve 3 bin 28 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 334 yer kontrol edildi.

Denetimlerde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 687 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

