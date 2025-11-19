Konya’da voleybol şöleni yaşanıyor

Konya, voleybolda birbirinden değerli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Ulusal Hakemliğe Yükseltilme Semineri ve Sınavı başarıyla gerçekleştirilirken, düzenlenen voleybol müsabakaları ise büyük heyecana sahne oluyor.

Konya, voleybol branşında birçok değerli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. 17-20 Kasım 2025 tarihleri arasında beş farklı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Ulusal Hakemliğe Yükseltilme Semineri ve Sınavı, Konya'da da başarıyla gerçekleştirilirken hakemler, hem teorik hem de pratik aşamalarda yoğun bir eğitim sürecinden geçiyor.

VOLEYBOL MÜSABAKALARI NEFES KESİYOR

Ulusal Hakemliğe Yükseltilme Semineri ve Sınavı'nın yanı sıra Konya'da düzenlenen voleybol müsabakaları da büyük heyecana sahne oluyor. 8 kadın ve 8 erkek takımının mücadele ettiği Üçüncü Kamu Spor Oyunları Finali ile birlikte, Okul Sporları İl ve İlçeler Genç Kızlar Final Müsabakaları, Kulüpler Mahalli Lig Yıldız Kızlar Grup Maçları, Türkiye Voleybol Federasyonu 1. ve 2. Lig müsabakaları, oyuncuların büyük rekabeti ile birlikte izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.

Düzenlenen etkinliklerde, Konya hakemleri 200'ün üzerinde müsabakada görev alarak önemli bir başarının altına imza atıyor. Yoğun maç takvimine rağmen gösterilen yüksek performans, Konya voleybol camiasının disiplinini, profesyonelliğini ve gelişime verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

İL TEMSİLCİSİ KABAK'TAN DAVET

Voleybol Konya İl Temsilcisi Sinan Kabak, müsabakalara katılan tüm sporcuları, teknik ekipleri ve hakem kadrolarını tebrik ederken, "Voleybola gönül vermiş tüm sporseverleri 21 Kasım 2025 Cuma günü Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde saat 12.00'de düzenlenecek Üçüncü Kamu Spor Oyunları Finali'nin kadınlar finali müsabakasını ve 16.00'da düzenlenecek erkekler finali müsabakasını izlemeye davet ediyorum. Spor şehri Konya'mız bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek” şeklinde görüş belirtti.

