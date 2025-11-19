Karaman’da Emniyet ve Jandarma personeline “Basın Kartı’’ tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca basın mensuplarına verilen resmi kimlik belgesi niteliğindeki basın kartları hakkında, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünce Karaman ilinde görev yapan emniyet ve jandarma personeline bilgilendirme yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Karaman Valiliği işbirliğinde Karaman Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere Karaman'da görev yapan emniyet ve jandarma personeli katılım sağladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü H. Rahmi Dalmaç'ın sunum yaptığı seminerde İletişim Başkanlığının çalışmaları, basın mensuplarına verilen resmi kimlik belgesi niteliğindeki basın kartları ve sağladığı kolaylıklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Seminerde, Basın Kanunu ve Basın Kartı Yönetmeliği hükümlerine yer verilerek basın kartı sahibi basın mensuplarının mesleklerini yerine getirirken, habere ulaşmada sağlanabilecek kolaylıklar anlatıldı. Seminerde ayrıca, dizgi, fon, tertip, şekil ve renk bakımından basın kartı ve basın trafik kartlarının orijinal örnekleri sunumda gösterilerek, yetkisiz kişilerce düzenlenen sahte kartların orijinalinden ayırt edilebilmesi, QR kod uygulaması hakkında uygulamalı olarak bilgilendirme yapıldı. Sunumda, İletişim Başkanlığınca düzenlenen resmi nitelikte bir kimlik belgesi olan basın kartlarına benzer sahte kartların düzenlenmesinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204 üncü maddesi hükümleri gereğince 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçunu oluşturduğu belirtildi.

Basın Kanunu'nda basın kartının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca verileceği hüküm altına alınarak, aynı kanun ve bu kapsamda yürürlüğe konulan Basın Kartı Yönetmeliği'nde basın kartının resmi nitelikte bir kimlik belgesi olduğu hükmüne yer verilmektedir.

