Konyaspor - Antalyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu

Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor maçının bilet fiyatlarını açıkladı.
Müsabakanın biletleri 350 ila 1000 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
