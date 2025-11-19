Karatay’da 10 bin 400 metrekarelik alanda fidan dikildi

Karatay Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde düzenlediği fidan dikme etkinliğiyle 10 bin 400 metrekarelik alanda yüzlerce fidanı toprakla buluşturarak ilçede yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını güçlendirdi. Yeni ağaçlandırma alanının hayırlı olmasını dileyen Hasan Kılca; “Yeşil alanlarımızı artırmak bizim için bir tercih değil, Karatay’ın yarınlarına karşı sorumluluğumuzdur.” dedi.

Karatay genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını sürdüren Karatay Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi 10545 Sokak'ta fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Ağaçlandırmaya uygun 10 bin 400 metrekarelik alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan sahada; İğde, Sofora, Dişbudak, Akasya, Çınar ve Ihlamur fidanları toprakla buluşturuldu.

Karatay'da sürdürülen ağaçlandırma ve yeşillendirme seferberliği kapsamında düzenlenen etkinliğe Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci katıldı. Etkinliğe ayrıca 11 ilkokuldan, kurslardan ve kreşlerden gelen 370 öğrenci ile öğretmenler katıldı.

KILCA: KARATAY'IN HER KARIŞINA SORUMLULUĞUMUZ VAR

Karatay'a kazandırılan yeni ağaçlandırma alanının hayırlı olmasını dileyen Başkan Hasan Kılca, çevre ve yeşil alan çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Başkan Kılca, "Belediye olarak şehrimizin her noktasında çevremizi güzelleştirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda şehrimizin farklı noktalarında temalı parklar, lavanta ve gül bahçeleri, piknik alanları ve hobi bahçeleri gibi projeleri hayata geçiriyoruz. Dikilen her fidan, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için attığımız güçlü bir adımdır. Çünkü biliyoruz ki geleceğimize bırakacağımız en değerli miras yeşil alanlarımızdır.” dedi.

"YENİ AĞAÇLANDIRMA ALANIMIZ İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün de çocuklarımıza ve gençlerimize ağacı sevdirmek, ağaç sevgisini artırmak ve ağaçlandırmayı özendirmek amacıyla bu programı düzenledik. Sanayimizin boş alanlarını değerlendirerek büyük bir alanda ağaçlandırma çalışması başlattık. Amacımız, çocuklarımıza ağaç sevgisini aşılayarak daha yeşil ve yaşanabilir bir Karatay ve Konya oluşturmaktır.”

Başkan Kılca, etkinlikte öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturduklarını belirterek, "Çocuklarımızla birlikte diktiğimiz her fidan, gelecek nesiller tarafından faydalanılacak ve dualarını alacak birer sadaka-i cariye niteliğindedir. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, ağaçlandırma alanımızın Karatay'a ve Konya'ya hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

AYHAN: GELECEĞİMİZ İÇİN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan; yaşanabilir bir dünya ve çok daha yeşil bir Karatay için öğrencilerle birlikte fidan diktiklerini ifade ederek, etkinlik dolayısıyla Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaymakam Ayhan, şunları söyledi; "Çevreye ve yeşile verdiğimiz önem, gelecek nesillerimize bırakacağımız en değerli mirastır. Ağaç ve ormanın ekolojik, sosyal ve psikolojik açıdan taşıdığı önemi hepimiz biliyoruz. Bu etkinlik sayesinde çocuklarımıza doğaya, ağaçlara ve ormana sahip çıkmanın değerini aktarmış oluyoruz. Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları, doğal yaşam ve ekosistem açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda insan yaşamına ekonomik katkılar sağlamasının yanı sıra toplumsal ve bireysel refahı da artırmaktadır. Bu düşüncelerle bu anlamlı organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Karatay Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor, katılım sağlayan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyorum.”

ÖĞRENCİLERDEN KARATAY BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Fidan dikim etkinliğine katılarak fidanları toprakla buluşturan öğrenciler ise Karatay Belediyesi'ne teşekkür ederek; fidan diktikleri ve doğaya destek oldukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu