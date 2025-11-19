Konya’nın meşhur okulu yeni öğrencilerini arıyor! Sınav tarihi belli oldu

Türkiye'nin ilk imam hatip okullarından biri ve aynı zamanda Konya'nın en önemli eğitim kurumlarından biri olan Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje ortaokulu öğrenci seçme sınavına müracaatlar başladı.
Konya Merkez İmam Hatip Ortaokulu 150 öğrenci alacak!
Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje ortaokulu sınavla toplam 150 öğrenci alacak. Ortaokula alınacak 75 kız ve 75 erkek öğrenci sınavla belirlenecek. Sınav için başvuruları açıldı ve 06 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.
Merkez İmam Hatip Ortaokulu 2026 sınav başvurusu nasıl yapılır?
Konya Merkez İmam Hatip Ortaokulu sınavına başvuru yapabilmek için sınav ücretini yatırmak gerekiyor.
Ekonomik imkânı olmayanlar okul idaresine dilekçe ile müracaat ettiğinde sınav ücreti okul aile birliği tarafından karşılanabiliyor. https://www.merkezbasvuru.com/ adresindeki adımları takip ederek öğrencilerin sınav başvurusu yapılabiliyor. Sınav tarihi ise 15 ŞUbat 2026 olarak açıklandı.
Konya Merkez İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf yeterlilik sınavına katılımın yine yüksek olması bekleniyor.
(Berna Ata)