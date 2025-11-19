GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,42
EURO
48,86
STERLİN
55,52
GRAM
5.738,20
ÇEYREK
9.443,98
YARIM ALTIN
18.799,29
CUMHURİYET ALTINI
37.422,39
KONYA Haberleri

Konya’nın meşhur okulu yeni öğrencilerini arıyor! Sınav tarihi belli oldu

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın meşhur okulu yeni öğrencilerini arıyor! Sınav tarihi belli oldu

Türkiye'nin ilk imam hatip okullarından biri ve aynı zamanda Konya'nın en önemli eğitim kurumlarından biri olan Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje ortaokulu öğrenci seçme sınavına müracaatlar başladı.

Konya Merkez İmam Hatip Ortaokulu 150 öğrenci alacak!

Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje ortaokulu sınavla toplam 150 öğrenci alacak. Ortaokula alınacak 75 kız ve 75 erkek öğrenci sınavla belirlenecek. Sınav için başvuruları açıldı ve 06 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. 

Merkez İmam Hatip Ortaokulu 2026 sınav başvurusu nasıl yapılır?

Konya Merkez İmam Hatip Ortaokulu sınavına başvuru yapabilmek için sınav ücretini yatırmak gerekiyor.

Ekonomik imkânı olmayanlar okul idaresine dilekçe ile müracaat ettiğinde sınav ücreti okul aile birliği tarafından karşılanabiliyor. https://www.merkezbasvuru.com/ adresindeki adımları takip ederek öğrencilerin sınav başvurusu yapılabiliyor. Sınav tarihi ise 15 ŞUbat 2026 olarak açıklandı.

Konya Merkez İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf yeterlilik sınavına katılımın yine yüksek olması bekleniyor. 

Başvuru için aşağıdaki linke tıklayın​;

https://www.merkezbasvuru.com/

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER