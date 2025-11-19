GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da İl Spor Güvenliği Toplantısı yapıldı
İl Spor Güvenliği Toplantısı, Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Tümosan Konyaspor'un; Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Zecorner Kayserispor ile oynayacağı müsabakaların huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik yürütülecek faaliyetler ile il genelinde yapılacak olan tüm spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirlerinin görüşülerek istişarelerin yapıldığı İl Spor Güvenliği Toplantısı Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında yapıldı. 

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Konya Valisi İbrahim Akın'ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, İl Jandarma Komutan V. Albay Durmuş Yöndem ve kurul üyeleri katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan sunumların ardından toplantı gündemde bulunan maddelerin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi. 

