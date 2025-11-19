Konya’da su tasarrufu için büyük adım: 1000 musluk yenileniyor
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su kaynaklarını korumak ve tasarrufu artırmak amacıyla belediyeye bağlı tüm hizmet binalarındaki manuel muslukları fotoselli sistemlerle yeniliyor. Toplam 1.000 musluğun değiştirilmesini hedefleyen çalışma; ana hizmet binasından KOMEK’lere, sosyal tesislerden idari birimlere kadar geniş bir alanda eş zamanlı olarak yürütülüyor. Projeyle su tüketiminin yüzde 30-50 oranında azaltılması öngörülüyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve kullanım verimliliğinin artırılması amacıyla belediyeye ait tüm hizmet binalarında kapsamlı bir dönüşüm çalışması başlattı.
Çalışma kapsamında mevcut manuel musluklar, temassız kullanım sağlayan ve suyun gereksiz akışını önleyen fotoselli musluklarla değiştiriliyor.
Yürütülen çalışma ile toplam 1.000 adet musluğun değişimi planlandı. KOSKİ ekipleri, belediye ana hizmet binası, ek hizmet birimleri, KOMEK binaları, sosyal tesisler ve bağlı idari birimlerde montaj çalışmalarına eş zamanlı olarak başladı. Tüm binalarda değişim işlemlerinin kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.
Projeyle birlikte özellikle yoğun kullanılan lavabolar, personel kullanım alanları, ziyaretçi bölümleri gibi ortak alanlarda su tüketiminin önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor. Fotoselli muslukların, gereksiz su akışını engelleyerek su tüketiminde yüzde 30 ila 50 arasında tasarruf sağlayacağı öngörülüyor.
Çalışma, hem su sarfiyatının azaltılması hem de hijyen koşullarının iyileştirilmesi açısından önemli fayda sağlıyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”