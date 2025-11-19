Akşehir’de 22 hafız için icazet merasimi

Akşehir Müftülüğü tarafından hazırlanan program Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kısa, protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İstanbul Sultanahmet Camii Müezzin Kayyımı Aşgın Tunca'nın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, genç hafızları tebrik etti. Konuşmaların ardından hafız olan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetleri sonrasında dua edildi. Hafız öğrencilere belge ve hediye takdimi törene katılan protokol tarafından gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA