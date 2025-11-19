GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Akşehir’de 22 hafız için icazet merasimi

Akşehir’de 22 hafız için icazet merasimi
Konya’nın Akşehir ilçesinde Fatih Yatılı Erkek Kur’an Kursu’ndan mezun olarak hafız olan 22 hafız için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.

Akşehir Müftülüğü tarafından hazırlanan program Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kısa, protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Sultanahmet Camii Müezzin Kayyımı Aşgın Tunca'nın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, genç hafızları tebrik etti. Konuşmaların ardından hafız olan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetleri sonrasında dua edildi. Hafız öğrencilere belge ve hediye takdimi törene katılan protokol tarafından gerçekleştirildi.

