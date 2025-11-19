Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
HAVVA SEYREK
|
SULUTAS
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
NURAN TEMİZCİ
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MEHMET YAĞLIKÇI
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HASAN ORUÇOĞLU
|
NUZUMLA
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
MUSTAFA DEMİR
|
AKYOL
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
BAHAR KARTAL
|
AĞRAS
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
İBRAHİM URGANCI
|
İPEKLER
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
BEBEK SÖYLEMEZ
|
|
BEDİR MEZARLIĞI
|
HAKİME ÇETİN
|
TUTAK
|
TEM MEZARLIĞI
|
AYNUR BİNOL
|
KUMLUCA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HASİBE SÜSLÜ
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96