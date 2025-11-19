GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,42
EURO
48,87
STERLİN
55,53
GRAM
5.737,39
ÇEYREK
9.442,65
YARIM ALTIN
18.796,64
CUMHURİYET ALTINI
37.417,11
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 19 Kasım 2025 Çarşamba günü vefat eden 11 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

HAVVA SEYREK

SULUTAS
13-03-1948

HOCACİHAN MEZARLIĞI

NURAN TEMİZCİ

KONYA
08-03-1961

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET YAĞLIKÇI

KONYA
10-02-1937

MUSALLA MEZARLIĞI

HASAN ORUÇOĞLU

NUZUMLA
10-01-1954

YAĞBASAN MEZARLIĞI

MUSTAFA DEMİR

AKYOL
01-01-1941

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

BAHAR KARTAL

AĞRAS
01-03-1935

ELMACI MEZARLIĞI

İBRAHİM URGANCI

İPEKLER
01-09-1955

ARAPLAR MEZARLIĞI

BEBEK SÖYLEMEZ


18-11-2025

BEDİR MEZARLIĞI

HAKİME ÇETİN

TUTAK
09-09-1977

TEM MEZARLIĞI

AYNUR BİNOL

KUMLUCA
01-02-1952

YAZIR MEZARLIĞI

HASİBE SÜSLÜ

KONYA
11-07-1975

HOCACİHAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER