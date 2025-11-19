GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rusya ve Ukrayna’ya çağrı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili, "Savaşın yıpratıcı etkilerinin derinleştiği dönemde İstanbul görüşmeleri diplomatik çözüm çabalarında önemli bir merhale teşkil ediyor. İstanbul sürecinin kapsamlı bir içerikle artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bölgede akan kanın durmasını arzu eden tüm ortaklarımızdan da İstanbul sürecine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz." dedi.

Zelenskiy: "Rusya'yla savaşa ilişkin, Türkiye'nin ilkeli tutumu Ukrayna için çok önemlidir"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya'yla savaşa ilişkin, Türkiye'nin ilkeli tutumu Ukrayna için çok önemlidir. Türkiye'ye Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini desteklediği için teşekkür etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

