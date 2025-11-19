Soykırımcı İsrail önce Lübnan’ı sonra Gazze’yi vurdu
- Güncelleme Tarihi:
Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
Gazze Sivil Savunma Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes kapsamında çekildiği bölgelere saldırılar düzenlediği belirtildi.
Sözcülük açıklamasında, İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze kentine bağlı Zeytun Mahallesi'nde yaşamını yitirenler arasında bir kadın ve çocuğun olduğu da aktarıldı.
Filistin basınındaki haberlere göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Zeytun ve Şucaiye mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesine saldırılar düzenledi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat" içindeki İsrail askerlerine ateş açıldığı ancak herhangi bir yaralı olmadığı ileri sürüldü.
İsrail ordusunun karşılık olarak Gazze genelinde "Hamas'a ait olduğunu" iddia ettiği hedeflere saldırılar düzenlediği aktarıldı.
