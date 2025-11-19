GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Alkollü sürücünün çarptığı otomobildeki 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Alkollü sürücünün çarptığı otomobildeki 6 aylık bebek hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece’de, pikabın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu Mimarsinan Mahallesi mevkisinde dün, makas atarak ilerlediği iddia edilen E.T.S.  idaresindeki pikap, Yasin Gökhan E.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan baba Yasin Gökhan E., anne Merve Öztürk E. ile 6 aylık bebekleri Kaan E. yaralandı.

Baba ile bebek, sağlık ekiplerince Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Otomobil içinde sıkışan anne Merve Öztürk E. ise bulunduğu yerden çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan bebek yapılan müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Anne Merve Öztürk E.'nin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Gözaltına alınan pikap sürücüsü E.T.S'nin alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

Kaynak: AA

