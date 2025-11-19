GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,42
EURO
48,87
STERLİN
55,53
GRAM
5.737,39
ÇEYREK
9.442,65
YARIM ALTIN
18.796,64
CUMHURİYET ALTINI
37.417,11
KONYA Haberleri

Başkan Altay duyurdu! En kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyoruz

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Altay duyurdu! En kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyoruz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Hastanesi, Sanayi ve Yeni Stadyum arasındaki cadde çalışmalarında kesintisiz devam ettiklerini duyurdu.

Başkan Altay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önemli bir altyapı projesinde ilerleme sağlandığını duyurdu.

Şehir Hastanesi - Sanayi - Yeni Stadyum hattında çalışmalar

Başkan Altay, "Şehir Hastanesi - Sanayi ve Sanayi - Yeni Stadyum arasındaki çalışmalarımızda kesintisiz devam ediyoruz" dedi.

Bu hattın kentin önemli bölgelerini bağlayan stratejik bir rota olduğu biliniyor.

Asım Caddesi'nde asfalt serim başladı

Altayapı düzenlemelerini tamamladıkları Asım Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Konuşmasının devamında Başkan Altay: "İnşallah en kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyoruz'' dedi.

Bu çalışmalar kentin gelişimine ve ulaşım altyapısına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER