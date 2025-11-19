GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı
Almanya’dan İstanbul’a tatile gelip zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesiyle ilgili soruşturmada, ilaçlama şirketi sahibi Zeki K., ilaçlama şirketi çalışanı Doğan C. ile ilaçlama şirketi sahibinin oğlu Serkan K. ve otel çalışanı tutuklandı. Otel sahibi, otel çalışanı ve simit fırını sahibi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih ilçesindeki bir otelde kalan Böcek Ailesi, 12 Kasım sabahı rahatsızlanarak taksiyle hastaneye gitti.

Tedavilerinin ardından tekrar otele dönen aile, 13 Kasım gece saat 01.00 sıralarında yeniden fenalaştı. Otel yetkililerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan çocuklar, tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren anne 14 Kasım'da, baba ise 17 Kasım'da yaşamını yitirdi.

TUTUKLANDILAR

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili karar çıktı.Otel çalışanı M.M.U.D.C., ilaçlama şirketinin sahibi Z.K., şirket sahibinin oğlu S.K. ve ilaçlamayı bizzat gerçekleştiren D.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ve bir kafenin işletmecisi F.M.O. da aynı dosya kapsamında daha önceden tutuklanan isimler.

Otel sahibi H.O. hakkında ise ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağını içeren adli kontrol kararı verildi.

Diğer otel çalışanı R.B., karakola imza verme yükümlülüğü ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakılırken, simitçi M.K. de adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

İLAÇLAMAYI YAPAN KİŞİLERİN İFADESİNDE ÇARPICI DETAY

Oteldeki ilaçlamayı yapan kişi ilacı nasıl uyguladığını anlattı. Şüpheli, "İlacı hazırladım ve püskürtme yoluyla uyguladım. Ağustos ayında da aynı uygulamayı yaptım. Kokunun sızmaması için her yeri bantladım." ifadelerini kullandı.

Bir diğer şüpheli ise ifadesinde "6 yıldır evden çalışıyoruz, öncesinde de kalıp ustasıydım. Herhangi bir eğitim sertifikam yok, çalışanımız sertifikalı. İlaçları araçta bidonlarda muhafaza ediyoruz." dedi.

