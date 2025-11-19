Tüm gözler TFF’de!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis ile ilgili açıklamaları Cumhuriyet Savcılığınca ihbar kabul edilirken; ülke genelinde düğmeye basıldı. Hakemlerle başlayan, futbolcularla devam eden süreç, gelinen son noktada yöneticilere kadar sıçradı. Ülke genelinde gözler liglerden ziyade Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) çevrildi.
Süreç devam ediyor
Türk futbolunda süreç kaldığı yerden devam edecek. Milli aranın da tamamlanmasıyla birlikte Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2 Lig ve TFF 3. Lig bu hafta itibariyle kaldığı yerden devam edecek. Kulüpler bu süreçte ceza alan oyuncularına itiraz etseler bile tedbirli sevkten dolayı faydalanamayacak.
(Hasan Yıldırım)