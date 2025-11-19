Konyalı Teknik Direktörden tarihi başarı!

Türkiye U17 Teknik Direktörü Selçuk Erdoğan, tarihi bir başarıya imza attı.

Konya-Akşehirli olan genç teknik adam; takımıyla ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Genç milliler Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen UEFA U17 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Turu'nda oynadığı tüm maçları kazanarak zirvede yer aldı. Genç milliler 2026 yılının Mart ayında başlayacak Elit Tur müsabakalarına grup lideri olarak katılacak.

Genç milliler 3'te 3 yaptı

Türkiye U17, önüne çıkan tüm rakipleri mağlup etti. İlk maçında Bosna Hersek'i 3-1, ikinci maçında Malta'yı 5-0 ile geçen ay-yıldızlılar; son maçında ise ev sahibi olan Sırbistan'ı 3-2 ile geçmeyi başardı. Genç milliler bu süreçte 11 kez ağları sarsarken filelerinde ise 3 gol gördü.

35 maçın 25'ini kazandılar

Türkiye U17, son 3 sezonda ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. Genç milliler oynadığı 35 müsabakadan 25 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrılarak tarihi bir rekora imza attı. Öte yandan Konyalı teknik adam Selçuk Erdoğan ise; genç millilerle birlikte maç başına 2,35 puan ortalaması yakaladı. Ay-yıldızlı ekibin 2009 kuşağı, 35 maçta attığı 95 golle de dikkatleri çekti.

