Rota Süper Lig’e döndü! Konyaspor Antalyaspor’u konuk edecek

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasında son maçlar oynanırken; bu karşılaşmalarla birlikte dünya futbolunda mili ara sona erdi. Ülkemizde de tüm gözler, bu hafta sonu start alacak Süper Lig'e çevrildi.

Konyaspor'un rakibi Antalyaspor

Anadolu Kartalı Konyaspor, milli ara dönüşündeki ilk sınavını Antalyaspor'a karşı verecek. Süper Lig'in 13. haftasında Akdeniz ekibini ağırlayacak yeşil-beyazlılar, zorlu karşılaşmaya 24 Kasım Pazartesi günü çıkacak. Konya Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Milli oyuncular ne zaman dönecek?

Anadolu Kartalı'nın A takım kadrosunda yer alan milli oyuncuların takıma ne zaman döneceği de merak konusu oldu. Türkiye Ümit Milli Takım (U21) kadrosunda yer alan kaleci Deniz Ertaş ve forvet Melih Bostan, 18 Kasım'da deplasmanda oynanan Litvanya maçının ardından takıma katıldı. Öte yandan Makedon orta saha Enis Bardhi ise; yine 18 Kasım'da deplasmanda oynanacak Galler maçının ardından Konya'ya döndü.

Eksikler ne zaman dönüyor?

Konyaspor'da sakatlığı bulunan oyuncuların durumları da merak konusu oldu. Çapraz bağ problemi nedeniyle sezonu kapatan Ufuk Akyol'un yanı sıra; sezonun ilk devresini kapatan Marko Jevtovic ve Riechedly Bazoer'in durumunda herhangi bir gelişme olmadı. Tedavi sürecinde son aşamaya geçen stoper Uğurcan Yazğılı'nın ise Antalyaspor maçına yetişmesi bekleniyor. Öte yandan cezalı konumda bulunan Adil Demirbağ, Alassane Ndao ve Tunahan Taşcı da Antalya maçında görev alamayacak.

(Hasan Yıldırım)