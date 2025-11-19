Kürşad Zorlu: Türk dünyası ile ticaret hacmimiz 10 yılda 14 katına çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türkiye’nin son dönemde Türk dünyası ile ilişkilerinin yoğunlaştığını belirterek, “Son 10 yılda ticaret hacmimiz 14 katına çıktı. Şu anda Türkiye’nin Türk devletleri ile olan dış ticaret hacmi 26 milyar dolar seviyesine ulaştı.“ dedi.

Kürşad Zorlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarda bulundu. Zorlu, buradaki temasları kapsamında Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'un yanı sıra Kazakistan Parlamentosu Senatosunun Tarımdan Sorumlu Komite Başkanı Senatör Ali Bektayev ve Kazakistan'ın iktidar partisi olan Amanat Partisi Genel Sekreteri Daulet Karibek ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasında siyasi, ekonomi ve insani alanlardaki etkileşimin yanı sıra partiler arası iş birliği, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) çerçevesindeki girişimler ve diğer pek çok alanda ikili ve çok taraflı iş birliği konuları masaya yatırıldı.

Astana'daki temaslarını değerlendiren Zorlu, Türkiye'nin son dönemde Türk dünyası ile ilişkilerinin yoğunlaştığını ifade ederek, "Son 10 yılda ticaret hacmimiz 14 katına çıktı. Şu anda Türkiye'nin Türk devletleri ile olan dış ticaret hacmi 26 milyar dolar seviyesine ulaştı." dedi.

Bu rakamın var olan potansiyeli yansıtmadığını ve çok daha ileriye götürmek için çalıştıklarını belirten Zorlu, bu bağlamda Kazakistan ile özellikle tarım ve hayvancılık alanında ticareti büyütmek istediklerini dile getirdi.

Kazakistan ile bu yıl sonunda 9 milyar dolar seviyesinde bir dış ticaret hacmi öngördüklerini ve bunu tarım ve hayvancılık gibi stratejik sektörlerde iş birliğini ilerleterek daha yükseklere taşımayı hedeflediklerini anlatan Zorlu, şunları kaydetti:

"Burada bu konuda gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Halihazırda iki ülkenin yetkili bakanlıkları arasında temaslar başladı. Şu anda Türkiye ile Kazakistan arasında tarım ve hayvancılık alanındaki ticaret hacmi 300 milyon dolar civarında. Biz bunu ilk etapta hemen iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Türkiye'de özellikle Kazakistan'a ve diğer Türk devletlerine süt ürünleri ihracatı yapmak isteyen çok sayıda firmamız var. Aynı zamanda et ithalatı konusunda da Kazakistan ile gerekli süreci oluşturmaya çalışıyoruz."

Zorlu, hem Türkiye hem Kazakistan'ın TDT'nin kurucu üyeleri olduğunu vurguladı.

TDT'nin gelecek yıl gayriresmi zirvesinin Kazakistan'ın Türkistan şehrinde, resmi zirvesinin ise 2026'nın sonuna doğru Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini söyleyen Zorlu, "Bu zirve, Türk dünyası adına yeni müjdelerin, haberlerin geldiği bir zirve olacak." dedi.

Zorlu, Kazakistan Meclis Başkanı ile yaptığı görüşmede iki ülkenin kurucu üyesi olduğu TÜRKPA'nın etkin çalışabilmesine yönelik önerilerini ortaya koyduklarını ve TDT'nin başta ekonomi olmak üzere büyüyerek yoluna devam etmesine ilişkin umutlarını dile getirdiklerini aktardı.

"Kendi aramızdaki yazışmalarda bu ortak alfabeyi kullanarak tarihi bir adım atabiliriz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, görüşmede ayrıca ortak alfabe çalışmalarını hızlandırma konusuna da dikkati çekildiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi 34 harfli alfabe konusunda dil kurumlarımız bir mutabakata varmıştı. Bu çerçevede ilk deneme çeviri eseri sayın Cumhurbaşkanımız Gebele Zirvesi'nde kıymetli devlet başkanlarına takdim etmişti. Bu, Türkiye Cumhuriyeti olarak ortak alfabe çalışmalarına verdiğimiz önemin en yüksek göstergesi olmuştur. Eğer bu hususta parlamentolarımızın ilgili birimleri de iş birliğine giderse süreç daha da hızlanacaktır. Umuyorum ki ilk aşamada sadece kendi aramızdaki yazışmalarda bu ortak alfabeyi kullanarak tarihi bir adım atabiliriz."

Bunun yanı sıra "dilde, fikirde, işte birlik" hedefine somut projelerle ilerlemek için daha önce AK Parti olarak "iş birliği mutabakat zaptı" imzaladıkları Kazakistan'ın Amanat Partisi ile yeni iş birliği konularını ele aldıklarını kaydeden Zorlu, "Türkiye'nin ev sahipliğinde Türk dünyasında ilk kez Siyaset ve Diplomasi Forumu'nu 2026'da toplamayı planlıyoruz. Artık ortak politikaları birlikte üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA