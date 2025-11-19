Konya’da geleceğin hekimleri beyaz önlüklerini giydiler

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, beyaz önlüklerini üniversitede düzenlenen törende giyerek hekimlik yolunda ilk adımını attı.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, açılış konuşmasında beyaz önlüğün bilgi ve bilgeliği temsil ettiğini belirterek; "Bugün öğrencilerimiz, üniversitemiz ve siz değerli ailelerimiz için önemli bir gün. Sevgili öğrencilerimiz, öncelikle zorlu bir süreçten sonra üniversite hayatına başladınız. Artık orta öğretimdeki alışkanlıklar yerine, mesleğinizle ilişkili alanlarda öğrenme, araştırma, deneme sürecine başlayacaksınız. Üniversitede olmanın gereklerini, eğitim öğretim açısından yerine getireceksiniz. Birçok insanın da hayatına dokunacaksınız. Beyaz önlük, özellikle hastane ortamında bilgiyi ve bilgeliği temsil ediyor. Hastalar, sahip olduğunuz bilgi ve bilgelik dolayısıyla size güvenecek, inanacaklar. Siz çalışacaksınız, üreteceksiniz. Ne kadar çok çalışır, fedakarlıkta bulunursanız mesleğinizde de o kadar başarılı olursunuz. Bizler, eğitim öğretim sürecinde başta fakültemizin öğretim üyeleri olmak üzere, tüm üniversite yönetimi olarak sizlerin en başarılı şekilde yetişmeniz ve hayata hazır hale gelmeniz için çabalıyoruz. Yolunuz açık olsun, beyaz önlüklerinizin de size çok yakışacağını düşünerek hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum” şeklinde konuştu.

"Beyaz Önlük Disiplinin, Sorumluluğun, Güvenin ve Umudun Sembolüdür”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Metin Belviranlı; "Bugüne kadar büyük özverilerle çalışarak tıbbiyeli olmaya hak kazandınız. Kutsal bir göreve başlangıç yapacaksınız. Bir evladın doktor olması, anne ve babalar için tarifsiz bir sevinç ve gurur kaynağıdır. Beyaz renk fiziki temizliği, vicdani temizliği, şeffaflığı, saflığı, umudu temsil eder. Beyaz önlük tıp ilmindeki disiplinin, sorumluluğun, güvenin, iletişim ve umudun önemli bir sembolüdür. Bu kutsal meslek sizden çok şey isteyecek ama karşılığında size ölçülemez manevi değerler sunacaktır. Sağlık ordumuza yeni katılan gençlerimizi gönülden kutluyor, ailelerini de tebrik ediyorum” dedi.

Beyaz önlük giyme töreni, öğrencilere akademisyenler tarafından önlüklerinin giydirilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

