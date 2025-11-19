İstanbul’daki işletmelere görüntü ve ses kaydı zorunluluğu getirildi

İstanbul Valiliği, Gıda Güvenliği Toplantısı’nda alınan kararları açıkladı. Buna göre, il genelinde gıda denetim komisyonları kurulacak, 24 saat usulüne göre denetim yapılacak. İşletme sahipleri ve çalışanlara, gıda güvenliği ve hijyen eğitimleri verilecek. Tüm işletmelerin, 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapması zorunlu olacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul'da vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişimi ve halk sağlığının korunması için uygulanacak tedbirler masaya yatırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında düzenlenen Gıda Güvenliği Toplantısı'nda ilimizde gıda güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalar, alınan önlemler ve denetimler değerlendirildi.

Vali Gül: Gıda konusunda sıfır tolerans

İstanbul Valisi Davut Gül toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Son günlerde ilimizde meydana gelen gıda zehirlenmesi meselesini önlemek için bir aradayız. 4 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha olmaması için bugün bu heyet toplandı. 2025 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 ay içerisinde 196 bin denetim yapıldı. Alanda olabildiğince denetimlerin yapıldığını görüyoruz. Personelin eğitimi, işletme sahiplerinin eğitimi ve vatandaşlarımızın duyarlılığı bu işin temelini oluşturuyor. Sadece güvenlik derken asayiş alanını kastetmiyoruz. Sağlık ve gıda güvenliği de bu alana dahil. Yapmamız gereken, mevcut mevzuatı kesintisiz uygulamak. Gerek gıda gerekse de diğer alanlarda kısacası vatandaşımızı ilgilendiren alanlarda toleransımız sıfır. Sağlıklı gıda ve konaklama alanında vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yiyebileceği, içebileceği ve konaklayabileceği alanları sağlamak bizim görevimiz. Başta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere denetimlerde emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Vali Gül toplantıda ayrıca vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı, işletmelerde karekod uygulamasını kullanarak, bulundukları işletmenin gıda ekipleri tarafından en son ne zaman denetlendiğine dair bilgilere ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- İstanbul'da sokak satıcılarına ve işletme sahiplerine yapılan denetimler artırılacak.

- Gıda satışı yapan işletmelerden istenen "satılan numunelerin 72 saat korunması” şartı titizlikle uygulanacak.

- Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde bulunması gereken soğuk zincirde aksaklıklara, yerel yönetim ve denetim ekipleri kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek.

- İl genelinde gıda denetim komisyonları kurularak 24 saat usulüne göre gıda denetimleri gerçekleştirilecek.

- İşletme sahipleri ve çalışanlar, gıda güvenliği ve hijyen eğitimlerine tabi tutulacak. Standartlara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulanacak.

- Tüm işletmelerde 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılması ve tüm kayıtların 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunluluğu getirildi.

- İlaçlama hizmeti veren firmalar, denetime tabi tutularak, standartlara uymadığı tespit edilenler hakkında idari ve adli işlem başlatılacaktır.

- Denetimler sırasında bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlemin yanı sıra savcılıklara suç duyurusunda da bulunulacaktır.

İstanbul İl Tarım ve Orman 2025 yılında;

- 135.778 gıda işletmesine 196.504 denetim yapıldı.

- 8.199 işletmeye ceza uygulandı.

- 506.457.754 TL idari para cezası verildi.

- 79 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

- 237 işletme faaliyetten menedildi.

- 6.745 numune alındı.

