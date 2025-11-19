Diyarbakır TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Diyarbakır TOKİ Peşinat Kaç TL? Diyarbakır TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Diyarbakır TOKİ Konut Fiyatları 2025

Diyarbakır'da TOKİ'nin 500 bin sosyal konuttan oluşan yeni projesine başvurular devam ederken, vatandaşlar 2025 yılı ödeme planını, peşinat tutarlarını ve aylık taksit miktarlarını araştırıyor. Diyarbakır TOKİ 1+1 ve 2+1 daire fiyatları, taksit başlangıç tarihi ve başvuru şartları netleşmiş durumda. Peki Diyarbakır TOKİ aylık ödeme ne kadar? Peşinat kaç TL? Taksitler ne zaman başlayacak? İşte Diyarbakır'a özel TOKİ ödeme planı…

Diyarbakır TOKİ Ödeme Planı 2025

Diyarbakır, TOKİ ödeme sisteminde Anadolu illeri kategorisinde yer aldığı için projede standart ödeme sistemi uygulanacak:

- %10 peşinat,

- 240 ay (20 yıl) vade,

- 6 ayda bir memur maaş artış oranına göre güncellenen taksitler

Konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL seviyesinden başlıyor.

Diyarbakır TOKİ Taksitleri Ne Kadar?

TOKİ'nin açıkladığı ödeme tablosuna göre Diyarbakır'da başlangıç taksitleri:

- 1+1 dairelerde: 6.750 TL

- 65 m² 2+1 dairelerde: 8.250 TL

- 80 m² 2+1 dairelerde: 9.938 TL

Bu tutarlar memur maaş artış katsayısına göre her 6 ayda bir güncellenecek.

Diyarbakır TOKİ Peşinat Kaç TL?

Diyarbakır'da uygulanacak peşinat tutarları şu şekilde:

- 55 m² 1+1: 180.000 TL

- 65 m² 2+1: 220.000 TL

- 80 m² 2+1: 265.000 TL

Peşinat, vatandaşların sözleşme imzalayacağı gün bankaya yatırılacak.

Diyarbakır TOKİ 1+1 – 2+1 Daire Fiyatları ve Ödeme Tablosu

Diyarbakır'da konut tiplerine göre net ödeme planı şöyledir:

55 m² – 1+1 Konutlar

- Peşinat: 180.000 TL

- Aylık taksit: 6.750 TL

- Vade: 240 ay

65 m² – 2+1 Konutlar

- Peşinat: 220.000 TL

- Aylık taksit: 8.250 TL

- Vade: 240 ay

80 m² – 2+1 Konutlar

- Peşinat: 265.000 TL

- Aylık taksit: 9.938 TL

- Vade: 240 ay

Diyarbakır TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlayacak?

Diyarbakır'da taksit ödemeleri, vatandaşların sözleşme imzaladığı ayı izleyen ay başlayacak. Sözleşme Aralık ayında yapılırsa, ilk taksit Ocak ayında ödenecek.

Diyarbakır TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?

Diyarbakır'da başvurular şu kanallar üzerinden gerçekleştiriliyor:

- e-Devlet,

- Ziraat Bankası,

- Halkbank,

- Emlak Katılım Bankası

Başvuru ücreti 5.000 TL olup başvurular 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

Diyarbakır'da TOKİ Konut Fiyatları 2025

Diyarbakır'da satışa sunulan konutların fiyatı 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor. Konut büyüklüğüne göre toplam maliyet artarken taksitler memur maaş artış oranına göre 6 ayda bir yeniden hesaplanacak.

Diyarbakır'da sosyal konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 2025 TOKİ ödeme planı tüm ayrıntılarıyla belirlenmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi